L'intervista Pellegrino: "Ho preso in prestito l'esultanza con la mitraglia. Non la ripeterò, era un occasione speciale"

Mateo Pellegrino si racconta alla Gazzetta, parlando della partita contro la Juventus, della scelta fatta in estate e del rapporto con Batistuta

Un centravanti non sceglie mai a caso dove far esplodere la propria esultanza, soprattutto se decide di rispolverare la storica mitraglia di Gabriel Omar Batistuta. Con il sigillo di testa rifilato alla Juventus —-un calco perfetto di quel famoso 13 dicembre 1998 in cui il Re Leone fece urlare la Fiesole contro la squadra di Lippi - Mateo Pellegrino ha messo il punto esclamato su un concetto chiaro: si sta prendendo la Fiorentina, un gol alla volta.

Quattro centri in campionato fin qui, distribuiti con la precisione di chi sta scalando le gerarchie senza fretta ma senza sosta. Prima della Vecchia Signora, il repertorio dell'attaccante argentino si era già arricchito contro Torino, Venezia e Sassuolo.

Nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Pellegrino ha raccontato l'emozione di quell'esultanza evocativa, un tributo viscerale a Firenze e alla sua storia più nobile. Un'eredità pesante ma raccolta con la naturalezza di chi ha i gol nel sangue e la giusta fame per guidare l'attacco viola.

Queste le sue parole: "Vanoli ci aveva mostrato un video per farci capire il signi­fi­cato della par­tita, ho visto Bati che festeg­giava così e mi è venuto spon­ta­neo imi­tarlo. Ma è stata un’ecce­zione. Non ripeterò la mitraglia per­ché non sarebbe giu­sto. È la sua esul­tanza, io l’ho presa in pre­stito per un’occa­sione spe­ciale.

Se la Juventus lo era? I tifosi ce l’hanno fatto capire fin dal nostro arrivo allo sta­dio. In città c’era un clima diverso, però ora dob­biamo gio­care allo stesso modo anche con le altre squa­dre. Per me è sem­pre bello fare gol, ero più con­tento per la gente.

Se mi sono pentito di aver scelto la Fiorentina visto che in estate mi voleva anche la Juventus? No, quando fac­cio una scelta sono certo che sia quella giu­sta. E la Fio­ren­tina lo è. Mi trovo molto bene con i com­pa­gni, sento la fidu­cia e provo a ripa­garla con il lavoro quo­ti­diano.

Se Batistuta mi ha scritto dopo il gol alla Juventus? No, sta­volta non mi ha scritto. Lo avevo cono­sciuto in occa­sione del Cen­te­na­rio e poi ci era­vamo sen­titi per­ché volevo incon­trarlo ancora. Mi ha aiu­tato a capire che cosa signi­fica gio­care con la Fio­ren­tina, spero di rive­derlo pre­sto. Il mes­sag­gio più bello me l’ha man­dato mio padre: mi ha scritto che oltre al gol ho fatto una gran­dis­sima par­tita. È raro che io e lui par­liamo di cal­cio. Ora allena il Lanus e non è ancora venuto a vedermi, men­tre mia madre sì. Tutta la mia fami­glia vive in Argen­tina, sono il secondo di quat­tro fratelli e anche il terzo gioca a cal­cio: fa l’attac­cante nella B argen­tina.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport