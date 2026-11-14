Pellegrino: "Ho preso in prestito l'esultanza con la mitraglia. Non la ripeterò, era un occasione speciale"
Mateo Pellegrino si racconta alla Gazzetta, parlando della partita contro la Juventus, della scelta fatta in estate e del rapporto con Batistuta
Un centravanti non sceglie mai a caso dove far esplodere la propria esultanza, soprattutto se decide di rispolverare la storica mitraglia di Gabriel Omar Batistuta. Con il sigillo di testa rifilato alla Juventus —-un calco perfetto di quel famoso 13 dicembre 1998 in cui il Re Leone fece urlare la Fiesole contro la squadra di Lippi - Mateo Pellegrino ha messo il punto esclamato su un concetto chiaro: si sta prendendo la Fiorentina, un gol alla volta.
Quattro centri in campionato fin qui, distribuiti con la precisione di chi sta scalando le gerarchie senza fretta ma senza sosta. Prima della Vecchia Signora, il repertorio dell'attaccante argentino si era già arricchito contro Torino, Venezia e Sassuolo.
Nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Pellegrino ha raccontato l'emozione di quell'esultanza evocativa, un tributo viscerale a Firenze e alla sua storia più nobile. Un'eredità pesante ma raccolta con la naturalezza di chi ha i gol nel sangue e la giusta fame per guidare l'attacco viola.
Queste le sue parole: "Vanoli ci aveva mostrato un video per farci capire il significato della partita, ho visto Bati che festeggiava così e mi è venuto spontaneo imitarlo. Ma è stata un’eccezione. Non ripeterò la mitraglia perché non sarebbe giusto. È la sua esultanza, io l’ho presa in prestito per un’occasione speciale.
Se la Juventus lo era? I tifosi ce l’hanno fatto capire fin dal nostro arrivo allo stadio. In città c’era un clima diverso, però ora dobbiamo giocare allo stesso modo anche con le altre squadre. Per me è sempre bello fare gol, ero più contento per la gente.
Se mi sono pentito di aver scelto la Fiorentina visto che in estate mi voleva anche la Juventus? No, quando faccio una scelta sono certo che sia quella giusta. E la Fiorentina lo è. Mi trovo molto bene con i compagni, sento la fiducia e provo a ripagarla con il lavoro quotidiano.
Se Batistuta mi ha scritto dopo il gol alla Juventus? No, stavolta non mi ha scritto. Lo avevo conosciuto in occasione del Centenario e poi ci eravamo sentiti perché volevo incontrarlo ancora. Mi ha aiutato a capire che cosa significa giocare con la Fiorentina, spero di rivederlo presto. Il messaggio più bello me l’ha mandato mio padre: mi ha scritto che oltre al gol ho fatto una grandissima partita. È raro che io e lui parliamo di calcio. Ora allena il Lanus e non è ancora venuto a vedermi, mentre mia madre sì. Tutta la mia famiglia vive in Argentina, sono il secondo di quattro fratelli e anche il terzo gioca a calcio: fa l’attaccante nella B argentina.
Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport