Pellegrino: "E' un orgoglio essere alla Fiorentina. Faccio tutto con la massima intensità e mi piace fare gol"

Le parole di Mateo Pellegrino, nuovo attaccante della Fiorentina che sostituisce Roberto Piccoli nell'attacco di Fabio Grosso

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Mateo Pellegrino ha rilasciato le prime parole da calciatore viola ai canali ufficiali del club.

Ecco le parole dell'attaccante argentino rilasciato con un reel sul profilo Instagram della Fiorentina:

Sulle prime impressioni:

"Felicità, sono molto contento di arrivare in questa società. Per me è un orgoglio, ho l'ansia di iniziare e fare il mio meglio per aiutare la Fiorentina"

Sul Viola Park:

"Incredibile, non avevo mai visto un campo di allenamento cosi, le installazioni sono molto belle. Non vedo l'ora di iniziare e conoscere i miei compagni"

Sulla scelta della Fiorentina:

"E' un club con grandissima storia, sono passati tantissimi grandi giocatori per quà. Quando ti parlano della Fiorentina, certo che ti fa piacere e per questo ho scelto questa squadra"

Sull'obiettivo personale:

"Fare ancora meglio se si può, io cerco di fare il mio meglio ogni giorno per migliorarmi come calciatore e come persona e adesso e aiutare la Fiorentina al massimo"

Sul 32 come numero di maglia:

"E' il numero con cui ho fatto l'esordio, l'ho usato anche a Parma e mi piace, per questo l'ho scelto"

Sull'interpretazione del ruolo:

"Provo a fare tutto con la maggiore intensità possibile. Provo ad aiutare la squadra e lavorare con i miei compagni, e poi mi piace fare gol."

Sui nuovi compagni:

"Ho parlato con Franco che appena ha sentito i rumors mi ha scritto però gli altri non ho avuto la fortuna di conoscerli e non vedo l'ora"

Sull'argentino a cui si ispira:

"Il primo che viene in testa è Gabriel Omar Batistuta, lui ha fatto tanto qua e vediamo se riesco a fare qualcosina pure io"

Un messaggio per i tifosi:

"Li ringrazio per i messaggi che mi stanno mandando e non vedo l'ora di vederli al campo"