Pellegrino: "Ci meritavamo la vittoria. Vanoli ci ha trasmesso cosa significa giocare per la Fiorentina"

L'attaccante argentino, a segno nel 2-4 contro il Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo il successo viola

Mateo Pellegrino si gode la vittoria della Fiorentina sul campo del Sassuolo. L'attaccante argentino, autore di una rete nel 2-4 finale, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita, sottolineando l'importanza del successo e la compattezza del gruppo viola.

"Ce la meritavamo questa vittoria, sono contento. Quando le cose non vanno benissimo, l'unica cosa che puoi fare è lavorare per cambiare la situazione. Oggi il gol è stato un po' questo.

Njie ci sta aiutando tantissimo, non solo con i gol e gli assist. Il gruppo è molto unito, è la nostra forza. Da soli non arrivano i punti. Il mister ci spinge, ci fa capire cosa significa giocare per la Fiorentina. È uno in più del gruppo".