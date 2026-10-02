Pellegrino: "Carico per la prossima sfida. Lavoriamo per dimostrare di essere una grande squadra"

Le parole dell'attaccante argentino in vista della gara a Marassi

Mateo Pellegrino, sui canali ufficiali della Fiorentina, ha parlato della prossima sfida che attende i viola alla ripresa del campionato, nella quale affronteranno il Genoa di Daniele De Rossi. Queste le sue parole dell'attaccante argentino:

"Sono carico e motivato come sempre prima delle sfide. Noi dobbiamo mettere il focus su ciò che stiamo facendo oggi, sul lavoro che dobbiamo ancora fare in questa settimana. Poi, la prossima settimana, quando torneranno i nostri compagni dalle Nazionali, si preparerà bene la partita contro il Genoa. È una bella sfida e la vogliamo vincere".

Nuova aria al Viola Park: "Ci dà l'ispirazione. Dobbiamo tenere i piedi per terra, lavorare. Per essere una grande squadra bisogna dimostrarlo, quindi dobbiamo stare tranquilli e mettere il focus sul lavoro, sulla crescita e sul migliorare come squadra. Abbiamo appena cominciato questo percorso, perché come ha detto il mister tante volte: c'è una pagina bianca da scrivere"