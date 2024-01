Pedullà: “Vargas ha detto sì. Attesa per il contatto tra Fiorentina e Augsburg, servono 7 più bonus”

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno da regalare a Vincenzo Italiano. E Alfredo Pedullà, sul proprio sito, ha fatto il punto della situazione su Ruben Vargas, ala dell’Augsburg in orbita viola: “Ruben Vargas è un obiettivo concreto della Fiorentina e c’è il suo totale gradimento, come abbiamo svelato diversi giorni fa e come è stato confermato nelle ultime ore da altre fonti a rimorchio. Quindi è un nome che va assolutamente tenuto in lista, in attesa di un contatto diretto con l’Augsburg che potrebbe portare a un accordo. La Fiorentina conosce la richiesta del club tedesco, 7 milioni per il cartellino più eventuali bonus. E si muoverà presto per avvicinarsi all’intesa con l’Augsburg: intanto, testa alla Supercoppa italiana…”

Foto: Instagram Ruben Vargas