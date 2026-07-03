Pedullà: "Thorstvedt ha altre 2 offerte ma vuole la Fiorentina, contatti in corso con il Sassuolo"
Entra nel vivo la trattativa per portare Thorstvedt alla Fiorentina di Fabio Grosso
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2026 11:37
Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà la trattativa per portare Thorstvedt in viola è entrata nel vivo. Infatti Pedullà scrive sul suo profilo X: "Fiorentina-Thorstvedt: pista calda (anticipata l’8 giugno). Il centrocampista ha altre due offerte, ma confida di raggiungere Grosso presto. In corso contatti tra i club per trovare accordo"