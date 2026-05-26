Pedulla su X: "Il Milan è l'unica italiana che sta approfondendo i discorsi con Iraola. Infondate le voci sul Napoli"
Il giornalista esperto di calciomercato conferma la pista Italiano per i partenopei ed esclude di fatto Iraola per la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2026 13:52
In uno dei suoi ultimi post X, Alfredo Pedullà smentisce le voci su una possibile pista Iraola-Napoli, con il club partenopeo, chiamato a sostituire Antonio Conte, sempre più indirizzato verso Vincenzo Italiano.
Per quanto riguarda il tecnico ex Bournemounth, secondo Pedullà, l'unica squadra che sta approfondendo i discorsi con lo spagnolo, è il Milan, escludendo di fatto dalla corsa la Fiorentina.