Pedullà smentisce: "Ngonge può lasciare il Napoli ma la Fiorentina non è una pista concreta"

Non escludiamo che Ngonge possa lasciare il Napoli negli ultimi dieci giorni di mercato. Ma dobbiamo fare di chiarezza su un paio di cose: la Lazio non è interessata, lo aveva seguito in passato, anch...

Non escludiamo che Ngonge possa lasciare il Napoli negli ultimi dieci giorni di mercato. Ma dobbiamo fare di chiarezza su un paio di cose: la Lazio non è interessata, lo aveva seguito in passato, anche la Fiorentina non è una traccia concreta. Sul Bologna possiamo dire che ha fatto un sondaggio dopo averlo seguito – come raccontato – nelle precedenti sessioni di mercato, ma non ha affondato perché cerca uno specialista di piede destro. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito

COMMISSO DÀ IL VIA LIBERA PER NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/di-marzio-commisso-ha-dato-ufficialmente-stasera-il-via-libera-alla-cessione-di-nico-gonzalez/264680/