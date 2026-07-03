Pedullà rivela: "Se escono dei difensori, Rugani può tornare nel mirino della Fiorentina"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Pedullà è intervenuto in esclusiva a Passione Fiorentina per commentare il mercato viola

Il nome di Daniele Rugani potrebbe tornare di attualità per la Fiorentina nel corso della prossima sessione estiva. A parlarne è Alfredo Pedullà, che ha fatto il punto sulle possibili mosse del club viola.

"Paratici è molto blindato, il nome di Viery è uscito dal brasile, Paratici lavora nell'ombra. Ad Agosto secondo me se escono dei difensori si riaprono i dibattiti per Rugani, anche Joao Mario potrebbe essere un nome perchè sicuramente c'è la Fiorentina. I ragazzi della primavera della fiorentina hanno un mercato clamoroso, Kouadio è vicino all'uscita in direzione Avellino."