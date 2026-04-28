Pedullà rivela: "Sarri è un nome in evidenza nella lista del Napoli, potrebbe avere altre 2 opzioni in A"

Pedullà ha dato degli aggiornamenti sul futuro di Sarri in vista della prossima stagione e di un suo probabile addio alla Lazio

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il suo profilo X ha dato degli aggiornamenti sul futuro del tecnico della Lazio Maurizio Sarri. Infatti Peduulà scrive: "Maurizio Sarri è un nome in evidenza in una ristrettissima lista del Napoli se dovesse finire il rapporto con Conte (il “se” va tenuto). Maresca non è obiettivo fin qui concreto, mentre il Manchester City lo considera sarebbe un possibile erede di Guardiola in caso di addio. “Il Napoli? Fantacalcio”: la dichiarazione di Sarri di ieri è un’onesta sintesi di contatti diretti fin qui mai avvenuti. Sarri ha altre due possibili opzioni in Serie A, ovviamente prima parlerà con la Lazio"