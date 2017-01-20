Pedullà rivela di quanto si era abbassata l'offerta cinese: "Certe cose andrebbero organizzate meglio"

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà stasera è stato intervistato da Radio Bruno: “L’offerta di ieri sera per Kalinic da parte del Tianjin era scesa a 34 milioni e 200.000 euro a causa delle commissio...

A cura di Redazione Labaroviola 20 gennaio 2017 19:59

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