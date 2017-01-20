Pedullà rivela di quanto si era abbassata l'offerta cinese: "Certe cose andrebbero organizzate meglio"
L’esperto di mercato Alfredo Pedullà stasera è stato intervistato da Radio Bruno: “L’offerta di ieri sera per Kalinic da parte del Tianjin era scesa a 34 milioni e 200.000 euro a causa delle commissio...
L’esperto di mercato Alfredo Pedullà stasera è stato intervistato da Radio Bruno: “L’offerta di ieri sera per Kalinic da parte del Tianjin era scesa a 34 milioni e 200.000 euro a causa delle commissioni. La situazione oggi mi sembra molto delineata, molto trasparente, ma fino al 31 gennaio non mi sbilancio al 100%. Il Tianjin? In questa sessione di mercato ha preso più due di picche di un giocatore di poker. Nella vita non bastano i soldi, certe cose andrebbero organizzate meglio. Hanno traccheggiato troppo, l’offerta decisiva andava fatta subito".