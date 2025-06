Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, il pressing della Fiorentina per Stefano Pioli è costante, allo studio soprattutto gli aspetti fiscali per liberarlo dal suo contratto e serve pazienza. Gilardino e Baroni mai in lista per la panchina viola. Baroni deve solo definire con il Torino per prendere il posto di Vanoli e quindi non è in orbita viola.