Pedullà rivela: "Nei giorni scorsi tentativo della Fiorentina per Borja Sainz, veto del Porto"

L'esterno spagnolo è valutato 20-25 milioni, ma dopo la cessione di Rodrigo Mora alla Roma il club portoghese ha chiuso alla partenza

La Fiorentina ha provato nei giorni scorsi a chiudere per Borja Sainz. A rivelarlo è Alfredo Pedullà, secondo cui il club viola avrebbe sondato concretamente il terreno con il Porto per l'esterno spagnolo.

La valutazione si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma la risposta del club portoghese è stata negativa. Dopo la cessione di Rodrigo Mora alla Roma, infatti, il Porto non avrebbe intenzione di privarsi di un altro giocatore importante del proprio reparto offensivo. Sfumata la pista Sainz la società continua a lavorare alla ricerca di rinforzi sugli esterni.