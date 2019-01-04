Pedullà: "Probabile un addio di Dragowski. Arrivera un centrocampista, i nomi..."

Questo il consueto punto sul mercato viola a Pranzo con il Pentasport, programma in onda su Radio Bruno dell'esperto Alfredo Pedullà: “La priorità del mercato viola era l’attaccante, non il centrocamp...

Questo il consueto punto sul mercato viola a Pranzo con il Pentasport, programma in onda su Radio Bruno dell'esperto Alfredo Pedullà: “La priorità del mercato viola era l’attaccante, non il centrocampista. Per la mediana probabilmente verrà fatto qualcosa ma non c’è fretta. Chiaro però che se arriverà un’offerta verrà colta al volo. Mi aspetto un nome a sorpresa. L’arrivo del centrocampista rappresenta il 20-25% del mercato viola, mentre l’attaccante il resto. Dragowski? Situazione da seguire assieme a quelle di Laurini, Eysseric e Thereau, mentre su Ceccherini non ci sono novità”.