Pedullà: “Pioli non si dimette, al massimo rinuncia a qualcosa. Vanoli non convince fino in fondo”

Una lunga call, come raccontato ieri, per arrivare a una soluzione. Ma Stefano Pioli ha ribadito il concetto, non intende dimettersi malgrado un bilancio disastroso (appena 4 punti in 10 partite). Al massimo rinuncia a qualcosa, rispetto ai tre anni di contratto che lo legano al club viola. La Fiorentina gli ha chiesto un passo indietro, al momento nulla da fare. Quindi dovrà essere la Fiorentina a procedere, considerato che il rapporto con la squadra è sotto i minimi storici. Come già raccontato, la soluzione interna Galloppa va tenuta in considerazione, a maggior ragione se si pensa che bisogna preparare la partita di Conference di giovedì. Come svelato ieri, i contatti con Paolo Vanoli non hanno portato fin qui alla svolta, il primo passaggio non è stato convincente e vedremo se ce ne saranno altri. Mai in corsa Raffaele Palladino per un ritorno, proposto De Rossi ma senza grossi margini di manovra. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito