3 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pedullà: “Pioli non si dimette, al massimo rinuncia a qualcosa. Vanoli non convince fino in fondo”

News

Pedullà: “Pioli non si dimette, al massimo rinuncia a qualcosa. Vanoli non convince fino in fondo”

Redazione

3 Novembre · 11:14

Aggiornamento: 3 Novembre 2025 · 11:19

TAG:

ACF FiorentinaPioli

Condividi:

di

Una lunga call, come raccontato ieri, per arrivare a una soluzione. Ma Stefano Pioli ha ribadito il concetto, non intende dimettersi malgrado un bilancio disastroso (appena 4 punti in 10 partite). Al massimo rinuncia a qualcosa, rispetto ai tre anni di contratto che lo legano al club viola. La Fiorentina gli ha chiesto un passo indietro, al momento nulla da fare. Quindi dovrà essere la Fiorentina a procedere, considerato che il rapporto con la squadra è sotto i minimi storici. Come già raccontato, la soluzione interna Galloppa va tenuta in considerazione, a maggior ragione se si pensa che bisogna preparare la partita di Conference di giovedì. Come svelato ieri, i contatti con Paolo Vanoli non hanno portato fin qui alla svolta, il primo passaggio non è stato convincente e vedremo se ce ne saranno altri. Mai in corsa Raffaele Palladino per un ritorno, proposto De Rossi ma senza grossi margini di manovra. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio