Pedullà: "Piccoli primo nome della Lazio, Koleosho vuole la Fiorentina. Contatti Gudmundsson-Atalanta"

Pedullà: "Piccoli primo nome della Lazio, per Koleosho il Paris ha offerto 15 ma lui vuole la Fiorentina"

Pedullà: "Piccoli primo nome della Lazio, per Koleosho il Paris ha offerto 15 ma lui vuole la Fiorentina":

"Dragusin è un pupillo di Paratici, lo aveva già cercato a Gennaio e adesso ha chiuso, è un colpo importante. Adesso è normale che tra Ranieri, Pongracic e Comuzzo ci possa essere un'uscita, Pongracic può avere sicuramente più mercato. Comuzzo è una porta che dobbiamo tenere aperta, che sia stato offerto alla Lazio ci sta ma la Lazio ha davanti Dominguez. Ranieri a gennaio voleva andare via, Kouadio va al Monza e ha preferito la Serie A alla B.

Piccoli è la prima scelta della Lazio. Paratici è un ds particolare, va avanti per la sua strada e non ha sempre rapporti idilliaci con tutti i ds. La Lazio lo ha chiesto, lui vuole andare a giocare perchè nel 4-3-3 fa la riserva di Kean. Avrà altre proposte ma lui è al primo posto della lista. Pinamonti è in scadenza ed è stra stimato da Grosso ma anche qui dove gioca a Firenze?

La priorità della Fiorentina ora sono gli esterni e un centrocampista. Laurientè piace a Italiano che ha un mercato da 150/200 milioni. Bjerkebo del Sirus ieri ha parlato citando la Fiorentina, ma adesso non ci sono sviluppi, sicuramente lo hanno fatto seguire. Thorstvedt non se ne parla fino a che la norvegia è nel mondiale, ma sarei sorpreso se non arrivasse, lui vuole la Fiorentina e si chiuderà sui 10/11 milioni o una contropartita.

Koleosho è una simil trappola. Al momento nulla è fatto, ieri non c'è stato un sorpasso. Il Paris ha offerto 15 e la Fiorentina non si muove da 10 più bonus. Lui non vuole tornare al Paris e vuole la Fiorentina, ma i viola a oggi non vogliono aumentare l'offerta. In questo momento può essere che se la Fiorentina non rilancia lui apre al Paris, così come che la Fiorentina rilancia e lo prende oppure arriva un terzo club e lo porta via. Dobbiamo capire se Paratici accenderà i motori su altri esterni o se è convinto di prenderlo visto il volere di Koleosho.

Io non ho riscontri su Bakayoko , Oulai con 25 milioni non lo porti via, servono 40/45 più bonus. Sicuramente piace ma sarà difficile fare questa operazione, è nell'orbita di big spagnole e top inglesi. Magari un centrocampista arriva ma non ci sono margini. Grosso vuole esterni veri e non adattabile, Gud piace molto a Sarri, hanno parlato con gli agenti e la valutazione è di 15 milioni più bonus. Nell'idea di Sarri Gudmundsson è una mezzala da 30/35 milioni, vuole sperimentare e lavorarci. Al momento non c'è una trattativa tra i club ma va seguito, Samardzic se parte libera spazio.

Il Napoli non ha Bellanova come obbiettivo, ma ha Dodò. Dodò 100% ha aperto al Napoli, la Roma non c'è mai stata, l'Inter è su Khalaili. Se non aspetta può andare da un'altra parte sennò ci sarà il Napoli. Belghali può essere una mina vagante, ci sono grandi clun su di lui e timidamente lo metto nella lista della Fiorentina. Amatucci ha accettato il Deportivo la Coruna, se arriva dalla Fiorentina il via libera se ne va. Il Besiktas ha mollato Nuno Tavares, lui spinge per andare via e il Porto non sta affondando.