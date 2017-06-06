Pedullà: "Paulo Sousa sogna che Allegri e la Juventus si dividano. Gaspar? Non è l'unico colpo in arrivo alla Fiorentina..."

L'ultima speranza di Paulo Sousa è proprio la Juventus. Su Bernardeschi non ci sono novità..." così Alfredo Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "Su Bernardeschi non ci sono novità. La Fiorentina ha fatto un'offerta al massimo della disponibilità ma passano le settimane e la risposta non arriva. Il prossimo colpo viola potrebbe essere Bruno Gaspar ma attenzione anche a uno dei due giovani francesi Karamoh ed Eysseric. Paulo Sousa? Lui adesso sogna che Allegri e la Juventus si dividano, ma se non ci saranno colpi di scena domani arriverà il rinnovo con la Juventus. Ad oggi Sousa non assolutamente panchina" conclude Alfredo Pedullà.