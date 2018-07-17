Pedullà: "Pasalic complicato dopo inserimento Atalanta. Corvino a Milano per Pjaca. La trattativa..."
Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana: “Pasalic? Le cose si sono complicate con l’inserimento dell’Atalanta. Pantaleo Corvino è a Milano per Pjaca, per il quale molto dipenderà dal suo atteggiamento e...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 14:19
Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana: “Pasalic? Le cose si sono complicate con l’inserimento dell’Atalanta. Pantaleo Corvino è a Milano per Pjaca, per il quale molto dipenderà dal suo atteggiamento e dal fatto che arriveranno, oppure no, offerte alternative che soddisfino a pieno la Juve. Grassi? Al momento niente. El Shaarawy? I sondaggi con la Roma fatti un mese fa erano stati respinti”.