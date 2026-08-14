Pedullà: “Nuovo contatti Fiorentina-Sassuolo per Thorstvedt. Ha un’altra offerta ma prende tempo”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Pedullà ha parlato di Thorstvedt

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il suo profilo X ha dato degli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina, queste le sue parole:“Nuovi contatti tra Fiorentina e Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Il calciatore ha un’offerta da un’altra società ma prende tempo”