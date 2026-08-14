Pedullà: “Nuovo contatti Fiorentina-Sassuolo per Thorstvedt. Ha un’altra offerta ma prende tempo”
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Pedullà ha parlato di Thorstvedt
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2026 11:16
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il suo profilo X ha dato degli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina, queste le sue parole:“Nuovi contatti tra Fiorentina e Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Il calciatore ha un’offerta da un’altra società ma prende tempo”