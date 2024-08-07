Pedullà: "Non solo il Lens su Nzola su di lui anche il Genoa. Ci hanno provato anche Monza e Cagliari"
Secondo il noto esperto e giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà c'è molto movimento intorno alla situazione di Nzola che è in uscita dalla Fiorentina. Non solo il Lens infatti sarebbe interessa...
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2024 12:36
Secondo il noto esperto e giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà c'è molto movimento intorno alla situazione di Nzola che è in uscita dalla Fiorentina. Non solo il Lens infatti sarebbe interessato all'attaccante su di lui ci sarebbe anche il Genoa in attesa di capire se Retegui andrà all'Atalanta per sostituire Scamacca. Ci hanno provato anche Cagliari e Monza
https://www.labaroviola.com/dalla-spagna-la-fiorentina-ha-inviato-un-offerta-da-15-milioni-al-valencia-per-pepelu-per-ora-rifiutata/263315/