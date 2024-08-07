Pedullà: "Non solo il Lens su Nzola su di lui anche il Genoa. Ci hanno provato anche Monza e Cagliari"

Secondo il noto esperto e giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà c'è molto movimento intorno alla situazione di Nzola che è in uscita dalla Fiorentina. Non solo il Lens infatti sarebbe interessa...

A cura di Redazione Labaroviola 07 agosto 2024 12:36

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