Pedullà: "Nei prossimi tre giorni si definirà l'ingaggio di Pulgar. Pezzella non ha richieste di mercato"

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Radio Bruno: "Pulgar ha scelto la Fiorentina, nei prossimi tre giorni si definirà l'ingaggio. Berge? I viola non hanno mollato la presa, però sarà necessar...

A cura di Redazione Labaroviola 08 agosto 2019 16:00

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