Pedullà: "Nei prossimi tre giorni si definirà l'ingaggio di Pulgar. Pezzella non ha richieste di mercato"
Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Radio Bruno: "Pulgar ha scelto la Fiorentina, nei prossimi tre giorni si definirà l'ingaggio. Berge? I viola non hanno mollato la presa, però sarà necessar...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 16:00
Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Radio Bruno: "Pulgar ha scelto la Fiorentina, nei prossimi tre giorni si definirà l'ingaggio. Berge? I viola non hanno mollato la presa, però sarà necessario aspettare che si concluda il mercato inglese. Pezzella? Non ha richieste di mercato. La Roma può puntare su Rugani, se salta la trattiva con l'Arsenal".