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Pedullà: "Il mercato della Fiorentina comincia Lunedì. Viviani per Giugno, Musonda..."

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato viola:"La Fiorentina avrà novità di calciomercato a partire da Lunedì, di solito si decide tutto negli ultimi giorni, spe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2018 09:01
Pedullà: "Il mercato della Fiorentina comincia Lunedì. Viviani per Giugno, Musonda..." -
Calciomercato
Alfredo Pedulla
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Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato viola:

"La Fiorentina avrà novità di calciomercato a partire da Lunedì, di solito si decide tutto negli ultimi giorni, specie per le cessioni (eventuali) di Sanchez, Cristoforo o anche lo stesso Badelj. Tutto si muove dopo la gara contro la Sampdoria. Viviani? La Spal adesso non vuole assolutamente privarsene, se ne parla a Giugno. Musonda? Le grande squadre non cedono in prestito molto volentieri, serve aspettare sviluppi..."

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