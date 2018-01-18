Pedullà: "Il mercato della Fiorentina comincia Lunedì. Viviani per Giugno, Musonda..."
Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato viola:"La Fiorentina avrà novità di calciomercato a partire da Lunedì, di solito si decide tutto negli ultimi giorni, spe...
A cura di Redazione Labaroviola
18 gennaio 2018 09:01
Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato viola:
"La Fiorentina avrà novità di calciomercato a partire da Lunedì, di solito si decide tutto negli ultimi giorni, specie per le cessioni (eventuali) di Sanchez, Cristoforo o anche lo stesso Badelj. Tutto si muove dopo la gara contro la Sampdoria. Viviani? La Spal adesso non vuole assolutamente privarsene, se ne parla a Giugno. Musonda? Le grande squadre non cedono in prestito molto volentieri, serve aspettare sviluppi..."