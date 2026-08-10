Pedullà: "L'entourage di Sancho ha proposto il giocatore alla Fiorentina che per ora non si è scaldata"

Le parole di Alfredo Pedullà sui rumors che vedevano la Fiorentina interessata a Jadon Sancho

Alfredo Pedullà fa chiarezza sul suo canale di Youtube della presunta trattativa tra Sancho e la Fiorentina.



Ecco le parole dell'esperto di mercato sui rumors legati al calciatore inglese:

"Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni ma la Fiorentina non si è scaldata due settimane fa. Vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po complicata ma è un retroscena".