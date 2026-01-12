Pedulla: “La Roma vicina all’accordo per Robinio Vaz.” Baldanzi si avvicina alla Fiorentina?

Secondo il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà la Roma ha accelerato nella trattiva per l’acquisto dell’attaccante del Marsiglia Robinio Vaz. Gli accordi sono vicini e la Roma dovrebbe acquistare il talento del Marsiglia per 25 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo. La società giallorossa inoltre sta trattando anche per Malen dell’Aston Villa e anche lì sarebbe vicina ad un accordo.

Operazioni che dovrebbero liberare Tommaso Baldanzi in direzione Fiorentina. La Roma infatti era pronto a cedere Baldanzi solo nel caso avesse chiuso per l’acquisto di un calciatore nel suo ruolo, per non lasciare scoperta una casella. Qualora arrivasse il via libera alla cessione Baldanzi dovrebbe arrivare alla Fiorentina con gli accordi che sono stati trovati da giorni