Pedullà: "La Fiorentina vuole l'obbligo di riscatto per Piccoli, ma la Lazio deve fare mercato a saldo 0"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Pedullà è intervenuto in esclusiva a Passione Fiorentina per commentare il mercato viola

Roberto Piccoli è diventato il primo obiettivo della Lazio per rinforzare l'attacco. A rivelarlo è Alfredo Pedullà, che ha fatto il punto sulla trattativa tra il club biancoceleste e la Fiorentina.

"Oggi per la Lazio non è praticabile il discorso Lucca, per cui Piccoli è in cima alle preferenze. La Lazio lo ha chiesto ufficialmente alla Fiorentina. La Fiorentina sta facendo resistenze sulla formula, vorrebbero un prestito con diritto che diventa obbligo, ma la Lazio deve fare un mercato a saldo 0. Però Piccoli è in cima alla preferenze della Lazio, chiaro che se resta a fare il vice Kean è un bagno di sangue, quindi se arriva la formula giusta la Fiorentina apre. La soluzione potrebbe essere il prestito, so che i due club hanno parlato e hanno parlato con Lucci".