Pedullà: “La Fiorentina vuole chiudere per Njie, col Toro ballano 2/3 milioni. Ranieri può rinnovare”

Pedullà è intervenuto in diretta e in esclusiva a Passione Fiorentina

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta e in esclusiva su Passione Fiorentina:

“La Juventus non è mai stata in prima fila per Zirkzee perché cerca un centravanti diverso. Zirkzee è il perfetto alterego di un attaccante d’area come Pellegrino. Non avrebbe senso prendere un altro pennellone. Martedì stavamo già parlando di Zirkzee. Per Kean manca solo il via libera per il sostituto, sono d’accordo al 100% con il Como. Quando avrà la certezza di prendere Zirkzee andrà su Kean, per 35 + 5 di bonus. Se va in porto di Zirkzee annacqui bene questa situazione di Kean che era criticabile sia lato club che lato calciatore.

Grosso deve far giocare Oulai, deve onorare il mercato fatto. È una cosa da gestire perché non c’è niente di peggio di non mettere i tuoi acquisti importanti. Ma ho letto critiche eccessive.

Oggi è il giorno di Njie. La Fiorentina vuole chiudere alle sue condizioni che non sono tanto lontane da quelle del Toro, la Fiorentina vuole chiudere. Il Crystal Palace deve fare una cessione, ma stamani ha chiamato per chiedere se andava alla Fiorentina perché loro sono pronti a rilanciare. C’è stato un contratto Paratici-Cairo, hanno un ottimo rapporto, tanto nel Toro decide tutto lui. La Fiorentina vorrebbe spendere entro i 15, il Toro vuole 17/18 e come vedi non c’è una distanza siderale. Quindi si arriverà un infarinatura per evitare inserimenti di altre squadre. Njie preferirebbe non esserci domani a Reggio Emilia.

Pedersen l’aveva venduto all’Olympiacos ma ci sono dei problemi. Cairo perso il treno Pedersen cederà ancora più volentieri. Il Palace se vende offre 20 milioni in 2 minuti. Il Toro lo vuole vendere, 5 sere fa era tutto fatto con il Salisburgo a 12/13 milioni più bonus. È un nome da seguire e la Fiorentina farà 2 esterni.

La Fiorentina ha guardato molto in Portogallo negli ultimi tempi ma non è riuscita andare fino in fondo. Era un obbiettivo primario ma non si può più fare. Se Gudmundsson esce si può fare ancora un esterno in più. Oggi la Fiorentina scende in campo con l’intento di chiudere Njie e bruciare la concorrenza.

Il Bologna per cedere Rowe a 40 milioni vuole il sostituto. Gudmundsson non ha ancora aperto al Bologna. Se la situazione Kean si fosse chiusa prima la squadra era già completa. Dodò è sul mercato, domani va via non so perché non l’ha messo a Roma. Mandragora va seguito, Ranieri potrebbe rinnovare presto, anche dopo il mercato. Se risolvi Zirkzee vai più serenamente a chiudere altre cose.

Per Sottil la Fiorentina ha aperto, il cartellino verrebbe girato all’Avellino ma il calciatore non ha aperto. L’Avellino ha preso Cheddira e vorrebbe aggiungere Sottil ma lui non è convinto. Non escludo che possa restare.”