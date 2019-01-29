Pedullà: "La Fiorentina supera il Genoa. Ecco di quanto è l'offerta viola per De Paoli"
Pedullà ha parlato a Speciale Calciomercato su Sportitalia: "Il mercato in entrata per gennaio dei viola è chiuso. Si lavoro per luglio su De Paoli. Il Chievo chiede quasi otto milioni il Genoa ne ha...
A cura di Redazione Labaroviola
29 gennaio 2019 23:23
Pedullà ha parlato a Speciale Calciomercato su Sportitalia: "Il mercato in entrata per gennaio dei viola è chiuso. Si lavoro per luglio su De Paoli. Il Chievo chiede quasi otto milioni il Genoa ne ha offerti sei. La Fiorentina si è inserita ed è pronta a superare l'offerta del Genoa. Il terzino dunque si avvicina a Firenze".