Pedullà: "La Fiorentina si aspetta il rilancio del Como per Kean. Servono almeno 40-45 milioni"

Gli aggiornamenti di mercato di Alfredo Pedullà sulla trattativa tra Como e Fiorentina per il trasferimento di Moise Kean

Le parole di Alfredo Pedullà all'interno del consueto appuntamento con Sportitalia Mercato.

Ecco le ultime dell'esperto di mercato sulle trattative della Fiorentina:



Sulla possibile cessione di Moise Kean:

"Abbiamo esaltato il mercato della Fiorentina ma questo snodo è fondamentale, avere Kean o non avere Kean cambia molto. Il suo agente lo ha proposto al Como, adesso se il Como dovesse fare un'offerta giusta cambierebbe molto. Negli equilibri di un allenatore aver lavorato con Kean fino al 18 di Agosto e poi non ritrovarlo e dover ripartire con un altro attaccante rappresenterebbe un problema.

Bisogna vedere se il Como farà l'offerta giusta che non sarà di 30 milioni ma deve essere circa 40-45 milioni per far vacillare la Fiorentina.

Entriamo nei due, tre giorni decisivi per stabilire il suo futuro. Per la Fiorentina è importante la deadline, la Fiorentina non può aspettare gli ultimi giorni di mercato. Il giocatore non è incedibile, la Fiorentina si aspetta il rilancio e si augura che la deadline sia entro questa settimana. Mi aspetto ancora due, tre operazioni per la Fiorentina in entrata e in uscita.

Loro hanno preso Pellegrino e magari prendono un altro attaccante e investire alzando il livello sull'esterno. Credo che questa cosa vada chiusa perché poi è troppo tardi"

