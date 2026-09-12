Pedullà: "La Fiorentina aveva un Grosso problema. Solo i cialtroni potevano massacrare Mastantuono"
Le stoccate di Alfredo Pedullà
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2026 13:01
Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha commentato sui propri social la vittoria della Fiorentina a Venezia: "Alziamo una mano come fa Paolo Vanoli per dire che la Fiorentina non era certo inallenabile. Ma aveva soltanto un Grosso problema. Chi ha fatto le scelte non l'aveva capito. E ha rimediato, meglio tardi che mai".
Pedullà ha poi lanciato una stoccata contro coloro che avevano espresso dubbi su Mastantuono: “Vota Antonio Anzi Mastantuono: solo i cialtroni potevano massacrarlo di critiche dopo tre partite”.