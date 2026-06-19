Pedullà: "Kean vuole rimanere, non ci sono offerte. In caso di cessione potrebbe arrivare Pellegrino"

Il noto giornalista Pedullà ha parlato del mercato viola: la permanenza di Kean, la possibile cessione di Piccoli e l'idea Pellegrino

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina, soffermandosi in particolare sul futuro di Moise Kean e sulle possibili mosse offensive del club viola.

"Su Kean siamo allineati: non vuole andare via e, al momento, non ci sono offerte. Faccio fatica a immaginare scenari diversi, per me all'80% resterà alla Fiorentina", ha spiegato Pedullà. Poi il passaggio sugli altri attaccanti accostati ai viola: "Piccoli secondo me è in uscita alle condizioni giuste. Fatico invece a pensare a Pellegrino insieme a Kean, soprattutto per il tipo di calcio che vuole proporre Grosso". Secondo Pedullà, l'eventuale arrivo dell'attaccante del Parma sarebbe infatti legato a una partenza: "Se Kean dovesse andare via, allora la Fiorentina potrebbe provare a prendere Pellegrino. Con il Parma c'è già stato un incontro a Palazzo Parigi, vedremo se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi concreti".