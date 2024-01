Pedullà: “Kean possibilità per la Fiorentina ma lui preferisce andare all’estero. C’è anche il Monza”

Come ogni martedì – e in via eccezionale anche domani – e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

“Su Kean ci sono Monza e Fiorentina, lui piace alla Fiorentina ma ci sono squadre estere e lui preferirebbe andare all’estero. C’é anche l’Atletico Madrid e questa notizia è stata confermata anche da altre fonti. Sarebbe perfetto per Italiano. Se sta bene, nel girone di ritorno farebbe 10 gol alla Fiorentina. Ma dobbiamo sottolineare: se sta bene. Anche perché spesso si ferma per problemi fisici”.