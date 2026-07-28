Pedullà: “Kean-Como, nessuna trattativa al momento. Pellegrino lo puoi chiudere per 30 milioni”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina

Alfredo Pedullà, nel suo consueto appuntamento in diretta sul canale Twitch e YouTube di Passione Fiorentina, ha parlato del mercato della squadra Viola:

"La situazione Kean va seguita fino in fondo: la Fiorentina ha sondato molti attaccanti di valore. Non mi risulta un'offerta per Castro, che era destinato alla Roma. Arokodare è stato cercato, ma lo slot ha bloccato l'affare. Pellegrino, invece, non è ancora andato alla Juventus. Non si possono spendere 30-35 milioni per una riserva. Il Como oggi è silente: a loro sono stati proposti Kean e Zirkzee. Kean non è incedibile per la Fiorentina in caso di un'offerta irrinunciabile da 40 milioni. Al momento, però, il Como è concentrato sulla chiusura per Chalobah. Le parole di Grosso in conferenza confermano la posizione della Fiorentina.

In caso di cessione di Kean, Zirkzee è una mina vagante per tutti, anche per la Fiorentina. Il ritorno di Vlahovic a Firenze è pura fantasia. Su Gimenez, se la Fiorentina decidesse di prenderlo, potrebbe chiudere l'operazione in cinque minuti, con un trasferimento a titolo definitivo da 25-27 milioni. Tresoldi, invece, piaceva molto alla Roma, che ha presentato diverse offerte al Brugge. Trattare con il club belga ad agosto, però, è praticamente impossibile.

Paratici aveva chiesto informazioni per Pellegrino già più di un mese fa. Chi vorrà prenderlo dovrà chiudere un'operazione da 4-5 milioni di prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato fissato a 24-25 milioni.

La notizia della smentita su Sancho la vedo come una benedizione. L'anno scorso aveva dato la sua parola a Gasperini e poi è scomparso. A zero sarebbe un affare, ma Paratici fa bene ad avere dubbi sulle sue condizioni fisiche. Su Ndoye, invece, il Nottingham Forest ha aperto alla cessione: la valutazione è di 40 milioni.

Confermo che la Lazio ha chiesto informazioni per Brescianini e Fabbian. La Fiorentina deve necessariamente cedere qualcuno a centrocampo.

Joao Mario mi aspetto che venga liberato: la trattativa con la Juventus è già definita. Non ho notizie di un coinvolgimento di Fortini nell'operazione. Sul giovane viola ci sono Torino, Atalanta e alcune squadre estere. Per Dodò, invece, in Italia c'è soltanto il Napoli.

La fonte che ha indicato la Fiorentina in pole per Mastantuono è la più autorevole. Mourinho ha chiesto 20 giorni di tempo per valutare tutti i calciatori: sarebbe un colpo spettacolare per la Fiorentina, ma la concorrenza non manca."