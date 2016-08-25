Pedullà: "Jovetic? Tutto fatto. Affare Gabbiadini non collegato, ma..."

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina: “Le ultime su Jovetic? Il grosso è stato fatto ieri, a questo punto mi stupirei se l’operazione non andasse...

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina: “Le ultime su Jovetic? Il grosso è stato fatto ieri, a questo punto mi stupirei se l’operazione non andasse in porto. I dettagli dovrebbero portare al prestito alla Fiorentina per poi procrastinare più avanti la discussione del riscatto da 14 milioni che spetterebbe al momento all’Inter. E’ una cosa che si sta avviando verso una definizione. L’affare Jovetic viaggia su un binario indipendente rispetto alla trattativa Kalinic-Gabbiadini. Questa è una partita aperta, c’è anche l’Everton su Gabbiadini”. La speranza dei tifosi, ovviamente, è che entrambi gli affari possano andare in porto.