Labaro Viola

Pedullà: "Jovetic? Tutto fatto. Affare Gabbiadini non collegato, ma..."

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina: “Le ultime su Jovetic? Il grosso è stato fatto ieri, a questo punto mi stupirei se l’operazione non andasse...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2016 20:45
Pedullà: "Jovetic? Tutto fatto. Affare Gabbiadini non collegato, ma..." -
Calciomercato
Condividi

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina: “Le ultime su Jovetic? Il grosso è stato fatto ieri, a questo punto mi stupirei se l’operazione non andasse in porto. I dettagli dovrebbero portare al prestito alla Fiorentina per poi procrastinare più avanti la discussione del riscatto da 14 milioni che spetterebbe al momento all’Inter. E’ una cosa che si sta avviando verso una definizione. L’affare Jovetic viaggia su un binario indipendente rispetto alla trattativa Kalinic-Gabbiadini. Questa è una partita aperta, c’è anche l’Everton su Gabbiadini”. La speranza dei tifosi, ovviamente, è che entrambi gli affari possano andare in porto.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok