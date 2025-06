Pedullà: “In caso di addio di Spalletti l’Italia può andare su Pioli. Che però ha detto si alla Fiorentina”

Il tracollo della Nazionale Italiana contro la Norvegia potrebbe diventare un problema anche per la Fiorentina. Infatti il posto di Luciano Spalletti è in bilico e il ct potrebbe anche lasciare la panchina azzurra. Al suo posto la Federazione Italiana valuta diversi nomi tra cui quello di Stefano Pioli che però ha giù dato la sua parola alla Fiorentina, in attesa che venga definito tutto. Questo quello che scrive Alfredo Pedullà:

Pioli: la notizia (fonte Mediaset delle 15) di un’eventuale candidatura per la Nazionale in caso di addio di Spalletti è un messaggio anche per la Fiorentina che aveva incassato il sì – come già raccontato – ma che avrebbe dovuto aspettare il via libera nella prossime settimane per motivi fiscali