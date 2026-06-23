Pedullà: "Impossibile che Mandas vada via in prestito. Lo ha chiesto il Bournemouth ma Lotito vuole 16/17 milioni"

Mandas, De Gea e il nodo portieri: le parole di Pedullà tra costi elevati, strategie di mercato e possibile rivisitazione del monte ingaggi della Fiorentina.

Le parole di Alfredo Pedullà, rese in una live esclusiva per Passione Fiorentina, delineano uno scenario molto chiaro sul futuro della porta della Fiorentina, tra valutazioni economiche, strategie di mercato e possibili movimenti in uscita. Al centro del discorso c’è la posizione di Christos Mandas, per il quale si esclude una soluzione in prestito e si entra invece in una dimensione di trattativa a titolo definitivo. Un’operazione che coinvolge anche l’interesse dall’estero, con il AFC Bournemouth che avrebbe chiesto il giocatore con la formula del prestito, ma con una risposta netta da parte della Lazio e del presidente Claudio Lotito.

Pedullà è molto chiaro nel suo intervento: “Mandas è impossibile che vada in prestito con Lotito, il Bournemouth lo ha chiesto in prestito ma Lotito vuole 16/17 milioni, fatico a pensare che la Fiorentina spenda quei soldi per un problema.”

Il tema, però, non riguarda solo l’eventuale investimento, ma anche la gestione complessiva del reparto portieri e del monte ingaggi. In questo senso entra in gioco anche la posizione di David De Gea, con la società viola che non sembra intenzionata a una rottura netta, ma piuttosto a una revisione interna delle priorità economiche. Pedullà aggiunge infatti: “La Fiorentina non vuole sbattere alla porta De Gea, ma semplicemente nella rivisitazione del monte ingaggi lo fa.”