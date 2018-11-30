Pedullà: "Il Napoli non molla per Chiesa, i viola lo valutano 70 milioni. In primavera.."
Ai microfoni di Radiomarte ha parlato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Queste le parole che riguardano la Fiorentina..
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2018 18:45
Ai microfoni di Radiomarte ha parlato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Queste le parole che riguardano la Fiorentina: "Su Chiesa c'è sempre il Napoli ma la valutazione che fa la Fiorentina è di 70 milioni e bisogna capire anche cosa pensa la società viola. E' una storia tutta da scrivere in primavera, solo allora forse ne capiremo di più".