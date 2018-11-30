Pedullà: "Il Napoli non molla per Chiesa, i viola lo valutano 70 milioni. In primavera.."

Ai microfoni di Radiomarte ha parlato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Queste le parole che riguardano la Fiorentina..

Ai microfoni di Radiomarte ha parlato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Queste le parole che riguardano la Fiorentina: "Su Chiesa c'è sempre il Napoli ma la valutazione che fa la Fiorentina è di 70 milioni e bisogna capire anche cosa pensa la società viola. E' una storia tutta da scrivere in primavera, solo allora forse ne capiremo di più".