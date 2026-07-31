Pedullà: “Il Como per ora è freddo su Kean. Fiorentina in vantaggio su Mastantuono. Pellegrino piace”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Pedullà è intervenuto in esclusiva a Passione Fiorentina per commentare il mercato viola

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in diretta e in esclusiva a Passione Fiorentina per commentare il mercato della Fiorentina, queste le sue parole:

"La Fiorentina è su Mastantuono. E' stato accostato anche alla Roma, ma il club viola si è sicuramente mosso prima dei giallorossi. So che i giallorossi hanno chiesto informazioni per Endrick. Entrambi sono sul mercato, ma il Real Madrid valuta soltanto la formula del prestito perché vuole continuare a tenerli sotto controllo. Non sappiamo se partiranno entrambi, ma questa possibilità esiste."

"Il Real Madrid ha preso Espì. La Lazio ci ha provato, ma non aveva le condizioni per chiudere l'operazione. È stato un grande colpo del Real e non escludo che anche la Fiorentina abbia fatto un tentativo. Ci ha provato anche il Bologna".

"La Fiorentina cerca un altro attaccante. Piace Pellegrino. È uscito dal radar della Juventus dopo l'arrivo di Kolo Muani. Il giocatore ha accantonato la Premier League perché sa di avere offerte dall'Italia. È un'operazione da circa 30 milioni di euro".

Su Kean, Pedullà ha precisato: "Oggi il Como non è convinto di fare l'operazione, sia per la cifra sia per altre motivazioni. Ad oggi non ci sono trattative tra Como e Fiorentina. La situazione di Kean resta comunque centrale sul mercato: tutti sanno che la Fiorentina non lo considera incedibile, ma bisogna capire bene anche la sua condizione fisica. Non sappiamo se sia al 100%".

"Zirkzee rispetto a Kean e Pellegrino ha caratteristiche diverse. Sarebbe un adattato come prima punta. Anche la Juventus non lo considera un centravanti puro. Sicuramente non è incedibile per il Manchester United ed è sul mercato. João Mário è al momento una pista ferma. Dodò sta aspettando, ma non è uscito completamente dai radar del Napoli. La Lazio è interessata a Brescianini e Fabbian, con il primo che potrebbe anche rientrare in un'eventuale operazione con il Sassuolo per Thorstvedt. Su Fagioli, invece, al momento non risultano novità."