Pedullà : “Il Bologna può spendere 20 milioni per Piccoli. Il procuratore di Fortini vuole portarlo via”

Alfredo Pedullà ha parlato in diretta in esclusiva su Passione Fiorentina

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato in diretta in esclusiva su Passione Fiorentina, queste le sue parole:“Anche io ho memorizzato questa cosa dei 20 milioni dal Bologna per Piccoli. Ma Dovbyk dove gioca? Il Bologna non lo cede domani, quindi allora dove gioca Piccoli? Loro hanno anche Dallinga. Se Tedesco è d’accordo allora ci sta, il Parma se vende Pellegrino può avere bisogno di una punta. Comunque ci fu un incontro tra Parma e Fiorentina a Milano, la Fiorentina apprezza Pellegrino, la valutazione è 27/28. Il Parma chiede un pagamento garantito, non un diritto di riscatto o un obbligo a condizioni difficili. Sennò poi si ritrovano con Pellegrino sul groppone.L’accordo lo troveranno ma Paratici ha sempre cercato una prima punta forte. Siccome Kean sembra che resti, ad uscire sarà Piccoli. Piccoli è stato cercato dalla Lazio, che poi è andato su Pinamonti, che può essere un obbiettivo della Fiorentina. Pellegrino aspettava la Juve che lo ha mollato. La Fiorentina vuole e deve fare cassa e non farà regali. Magari può andare via un centrocampista in prestito.Io tengo un mezzo focus su Fagioli. Lo vorrei a Firenze ma uno spiraglio per la sua uscita lo tengo. Oggi è dentro con entrambi i piedi, ma se arriva uno con 35 milioni si può parlare. Poi magari la Fiorentina gli dice no grazie è tardi. Oggi faccio fatica a pensare a soldi per Brescianini e Fabbian. Però magari il 25/26 Agosto escono in prestito oneroso per recuperare un paio di milioni.Occhio a Revivo, ma non è una cosa caldissimo. È stato offerto alla Fiorentina, ma se è extracomunitario non può venire.Paratici ha un grande rapporto con la famiglia. Paratici chiede 10 milioni con bonus, il procuratore gli ha chiesto di non rinnovare. Il ragazzo si fida del procuratore che ha promesso diverse cose: Roma palo, Torino palo, Atalanta palo. Perché Paratici fa fare palo chiedendo 8+2 di bonus. Perché magari i rapporti cambiano e poi Fortini rimane e si capovolgono i rapporti di forza.Dodò non ha ricevuto offerte giuste dalla premier. Sarebbe clamoroso se alla fine restassero. Però la linea è quella del pugno di ferro, decido io e non mi prendi per la gola. Visto che mi hai sbattuto la porta in faccia per il rinnovo.”