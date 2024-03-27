Pedullà: "Gudmundsson voleva la Fiorentina a gennaio, ma il Genoa gli ha detto di attendere l'estate per l'addio"

L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, è tornato a parlare della trattativa tra la Fiorentina e Genoa per Albert Gudmundsson. Di seguito l'estratto del suo editoriale per Sportitalia: "Albert Gu...

L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, è tornato a parlare della trattativa tra la Fiorentina e Genoa per Albert Gudmundsson. Di seguito l'estratto del suo editoriale per Sportitalia: "Albert Gudmundsson sarà una bella pepita di mercato, ma al momento non esistono trattative avanzate con tizio o caio. E neanche un suo assenso di massima a chicchessia. Per il Genoa la valutazione di Gudmundsson a gennaio non era inferiore ai 35 milioni, immaginiamo che non sia cambiata e immaginiamo anche che chi fosse davvero interessato (Inter, Juve, Roma, club di Premier) dovrebbe presentarsi con argomenti convincenti alla mano. Gudmundsson alla Fiorentina ci sarebbe andato lo scorso gennaio, poi gli hanno spiegato che sarebbe stato meglio attendere un’opzione estiva e lui non ha battuto ciglio. Ma negli ultimi giorni, credeteci, non si è promesso al suo prossimo club semplicemente perché la situazione è ferma e ci sarà tempo per entrare nel vivo".

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