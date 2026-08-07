Pedullà: "Fortini per meno di 10 milioni bonus compresi non si muove dalla Fiorentina"

L'esterno è stato offerto a Cagliari e Atalanta

Niccolò Fortini ha un contratto con la Fiorentina in scadenza tra meno di undici mesi, ma l’atteggiamento del club è di piena coerenza. Fabio Paratici non ha un grande rapporto con l’agente, i collegamenti sono interrotti da sempre, ma un feeling intatto con la famiglia. Paratici ha spiegato che per meno di 10 milioni, bonus compresi, Fortini non si muove e la scadenza contrattuale gli interessa relativamente.

Fin qui ha detto no alla proposta del Torino di tante settimane fa (i granata vorrebbero riprovarci), L’esterno classe 2006 (è stato offerto a Cagliari e Atalanta nelle ultime ore, ma le condizioni sono quelle di Paratici. E c’è ancora quasi un mese di mercato a disposizione. Lo riporta Alfredo Pedullà.