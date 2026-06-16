Pedullà: "Fiorentina interessata a Bernabè, Norton Cuffy costa 20 milioni. Ndour un punto fermo"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del mercato viola in esclusiva a Passione Fiorentina

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del mercato viola in esclusiva a Passione Fiorentina:

"Ti confermo l'interesse per profili come quello di Bernabè, era stato seguito dall'Inter ed ha un profilo da Fiorentina. Però come tipo di obbiettivo da mettere in lista sicuramente c'è. Il Parma non tratterà chi vuole andare, non faranno resistenze. Questo è un nome da seguire. Può fare anche la mezzala, non è esattamente un play come non lo è Fagioli. Bernabè, Thorstvedt verranno nomi da fuori, uno è Bjerkebo."

"Ndour se è un obbiettivo di società top possiamo inserirlo negli incedibili come Fagioli e Mandragora. Su Kean c'è stato un colloquio per ribadire l'importanza alla Fiorentina, ha una clausola grande che non pagherà nessuno, ad oggi su di lui non c'è nessuno. Lui non troverà nessuno. Non sono incedibili vere e proprio ma uno scheletro da cui ripartire. Non è incedibile Comuzzo, non lo è Pongracic e non lo è De Gea."

"Su Fortini avevamo parlato anche del Torino, a loro è sempre piaciuto. Il rinnovo si è interrotto ma si sono interrotti anche i collegamenti con la Roma che a Gennaio erano vivi e frequenti. Gasp vuole un terzino e magari Fortini torna di moda. Il suo agente ha rapporti all'estero e magari aspetta per portare un'offerta da 5/6 milioni per Fortini."

"Dalla conferenza mi aspetto la volontà di tenere vivo il ricordo di Rocco. Mi aspetto che non vengano spesi soldi a Gennaio che avevi ansia di salvarti. Mi piace Thorsvedt ti offro 10 milioni non di più. Su Dodò ti dico che il napoli è forte su Mario Gila e basta, ha avuto dei contatti con Dodò e gli ha detto se non chiudo Kalaili prendo te. Ma deve fare uscire un difensore. Non so se può venire fuori l'Inter se si rassegna e non prende Palestra. Però adesso è tutto fermo, non è scattata la molla dopo gli impatti iniziali."

"La mia scaletta dei presunti incedibili è Fagioli, Kean, Ndour, Mandragora. Per loro dipenderà dalle offerte. Fagioli può piacere a De Zerbi ma ora vanno su Tonali e non c'è nessuna trattativa per Fagioli. Può piacere ad Allegri ma il Napoli ha Lobotka, nessuno in giro offre i soldi per Fagioli. Mandragora è in questa lista ma non in una posizione di forza. I nomi che fanno per le fasce sono costosi da 45 milioni: Norton Cuffy, Ruggeri. L'Atletico prima deve comprare un terzino e lui non è che sia felice di tornare in Italia. Norton Cuffy costa dai 18 ai 20 milioni, il Genoa vuole trovare una soluzione ma non arrivano offerte convincenti. Gosens se arriva un'offerta va via ma le spese arriveranno in altre zone del campo tipo che Grosso chiede Thorstvedt che è un suo pupillo."

"Gudmundsson per me ha bisogno di trasformarsi tatticamente in una mezzala. Ha bisogno di fare una stagione in un solo ruolo. Se dai via lui e prendi Bernabè che è uno offensivo e poi prendi Thorsvedt fai un salto di qualità. Sarà difficile convincere grandi giocatori senza le coppe, poi dovrai prendere giocatori che piacciono a l'allenatore. Laurientè a 25 milioni per me sarebbe un salto di qualità. Se l'allenatore ti dice a me Thortstvedt piace io glielo prenderei, perché se cerchi un nome da 25 milioni non sarà semplice convincerlo a venire a Firenze. Paratici dovrà costruire una struttura di scouting ma non è semplice nell'immediato, serve tempo.

"El Aynaoui non è incedibile ma sta bene a Roma e si trova bene a Gasperini. Ma ora durante il mondiale non puoi pensare di prendere, magari la prossima fa doppietta e il prezzo schizza. La roma era su Summerville ieri ha fato doppietta era costa 50 milioni. Con il mondiale è così, se ti interessi oggi forse lo prendi a fine Luglio