Pedullà: "Fagioli è la ciliegina di un ottimo mercato per sognare in grande"

Alfredo Pedullà ha raccontato il suo ultimo giorno di mercato costellato da tante trattative legate al mondo viola

Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube ha realizzato un video in cui si è soffermato sui movimenti relativi all'ultimo giorno di mercato con un occhio sulla Fiorentina: "L'ultimo giorno della Fiorentina è in linea con un mercato importante. I viola sono stati coerenti e hanno preso tutti giocatori di valore che servono per lottare per la Champions. Fagioli è un bel colpo, la Juve voleva più di 20 ma poi si è accontentata di una cifra vicina grazie anche all'obbligo di riscatto che va a determinate condizioni, i bonus e la percentuale di rivendita. Di sicuro una trattativa lunga, ma non credevo saltasse perché Fagioli voleva giocare, la Juve doveva dare via un centrocampista e la Fiorentina lo aveva scelto come preferito, quindi tutto si sarebbe messo a posto. La Fiorentina con Zaniolo, Ndour, Folorunsho, Pablo Marì e ora Fagioli più le cessioni che dovevi fare come Kayode ed Ikoné, può sognare in grande."

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