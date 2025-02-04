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Pedullà: "Fagioli è la ciliegina di un ottimo mercato per sognare in grande"

Alfredo Pedullà ha raccontato il suo ultimo giorno di mercato costellato da tante trattative legate al mondo viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2025 13:13
Pedullà: "Fagioli è la ciliegina di un ottimo mercato per sognare in grande" -
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Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube ha realizzato un video in cui si è soffermato sui movimenti relativi all'ultimo giorno di mercato con un occhio sulla Fiorentina: "L'ultimo giorno della Fiorentina è in linea con un mercato importante. I viola sono stati coerenti e hanno preso tutti giocatori di valore che servono per lottare per la Champions. Fagioli è un bel colpo, la Juve voleva più di 20 ma poi si è accontentata di una cifra vicina grazie anche all'obbligo di riscatto che va a determinate condizioni, i bonus e la percentuale di rivendita. Di sicuro una trattativa lunga, ma non credevo saltasse perché Fagioli voleva giocare, la Juve doveva dare via un centrocampista e la Fiorentina lo aveva scelto come preferito, quindi tutto si sarebbe messo a posto. La Fiorentina con Zaniolo, Ndour, Folorunsho, Pablo Marì e ora Fagioli più le cessioni che dovevi fare come Kayode ed Ikoné, può sognare in grande."  

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