Pedullà: “Dodó non interessa alla Roma, su di lui c’é il Napoli. La Fiorentina chiede 15 milioni”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del mercato viola in esclusiva su Passione Fiorentina

Pedullà ha parlato in esclusiva su Passione Fiorentina commentando i nomi più caldi di questa sessione estiva di calcio mercato. Il giornalista è partito proprio parlando di Dodò, il cui futuro pare lontano da Firenze.

"Vorrei partire dal nome di Dodò, anche lì un po' di 0-0 ma ha fatto capire che troveranno una soluzione. Io ti tolgo la Roma su Dodò, c'è il Napoli che deve scegliere se fare prima il difensore centrale o il terzino. Alla Roma non interessa, difficile che cambiano idea. Hanno da fare tante cessioni e vogliono gente in avanti. Il Napoli si è mosso perché pensava che la Roma facesse una mossa. Io dodò se non fa la guerra per andare via lo porterei a 0".

Secondo quanto raccolto dal giornalista dunque, il giocatore sembra interessare il Napoli, che avrebbe già compiuto le prime mosse. Tolta la Roma tra la lista delle squadre interessate.