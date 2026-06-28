Pedullà: "Diamanti ad un passo dalla panchina del Cesena. Non sarà Alino l'allenatore della Fiorentina Primavera"
Alino Diamanti ad un passo da succedere ad Ashley Cole sulla panchina del club emiliano
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2026 15:49
Alessandro Diamanti sarà il nuovo allenatore del Cesena, confermando l’esclusiva di Luca Cilli di sei giorni fa (22 giugno). A quei tempi si trattava di un’autentica sorpresa perché Diamanti mai era stato accostato al club romagnolo. Adesso siamo a un passo dalle firme, stanno per essere sistemati gli ultimi dettagli formali burocratici, poi arriverà l’ufficialità. E il Cesena punta su Diamanti per dimenticare l’ultima stagione ricca di incomprensioni come riportato da AlfredoPedullà.com