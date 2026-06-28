Pedullà: "Diamanti ad un passo dalla panchina del Cesena. Non sarà Alino l'allenatore della Fiorentina Primavera"

Alino Diamanti ad un passo da succedere ad Ashley Cole sulla panchina del club emiliano

Alessandro Diamanti sarà il nuovo allenatore del Cesena, confermando l’esclusiva di Luca Cilli di sei giorni fa (22 giugno). A quei tempi si trattava di un’autentica sorpresa perché Diamanti mai era stato accostato al club romagnolo. Adesso siamo a un passo dalle firme, stanno per essere sistemati gli ultimi dettagli formali burocratici, poi arriverà l’ufficialità. E il Cesena punta su Diamanti per dimenticare l’ultima stagione ricca di incomprensioni come riportato da AlfredoPedullà.com