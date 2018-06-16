Pedullà: "Di Lorenzo piace, ma è un'operazione difficile. Ecco chi può arrivare a centrocampo..."

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Meret? Prima l’Udinese ha aperto, poi ha chiuso. Questo perché potrebbe esserci qualcun altro dietro, è la normale legge di mercato".Prosegu...

A cura di Redazione Labaroviola 16 giugno 2018 17:13

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