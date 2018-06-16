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Pedullà: "Di Lorenzo piace, ma è un'operazione difficile. Ecco chi può arrivare a centrocampo..."

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Meret? Prima l’Udinese ha aperto, poi ha chiuso. Questo perché potrebbe esserci qualcun altro dietro, è la normale legge di mercato".Prosegu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2018 17:13
Pedullà: "Di Lorenzo piace, ma è un'operazione difficile. Ecco chi può arrivare a centrocampo..." -
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Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Meret? Prima l’Udinese ha aperto, poi ha chiuso. Questo perché potrebbe esserci qualcun altro dietro, è la normale legge di mercato".

Prosegue sugli altri obiettivi per la retroguardia viola: "Forse qualcuno a destra. Conosco bene Di Lorenzo dell’Empoli, che piace alla Fiorentina, ma sarà difficile portarlo via dall’Empoli".

E per il centrocampo: "Mi aspetto prima Pulgar di Soucek. Anche Grassi resta un’opzione importante per il centrocampo e secondo me arriverà un secondo centrocampista".

Conclude su Edmilson:"Se lo Standard Liegi chiede 12 milioni è destinato a rimanere in Belgio, se la richiesta cala a 3 o 4 allora può diventare una soluzione".

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