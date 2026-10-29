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Pedullà demolisce Paratici: "Sbagliati allenatore e centravanti. Spesi oltre 100 milioni per 4 punti"

L'attacco di Alfredo Pedullà sull'operato di Fabio Paratici

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2026 12:59
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Pedullà demolisce Paratici: "Sbagliati allenatore e centravanti. Spesi oltre 100 milioni per 4 punti" -
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Nel suo editoriale su Sportitalia.com, il noto giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha lanciato un attacco diretto alle scelte della Fiorentina sul mercato:

"Il calcio è bello a qualsiasi livello, ogni sogno andrebbe tutelato e rispettato, non ci sono desideri di Serie A o di Serie C. Proprio per questo motivo diventa imbarazzante commentare quanto sta accadendo a Firenze, 100 milioni abbondanti (molto abbondanti) messi sul mercato con risultati sconfortanti".

"A Firenze hanno sbagliato l’allenatore e il centravanti in un colpo solo, hai detto poco… E contano 4 punti su 24, una roba che, in rapporto a quanto speso, dovrebbe portare qualcuno a fare una riflessione completa di totale tutela della dignità che chiunque di noi dovrebbe avere".

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