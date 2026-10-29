Pedullà demolisce Paratici: "Sbagliati allenatore e centravanti. Spesi oltre 100 milioni per 4 punti"

L'attacco di Alfredo Pedullà sull'operato di Fabio Paratici

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, il noto giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha lanciato un attacco diretto alle scelte della Fiorentina sul mercato:

"Il calcio è bello a qualsiasi livello, ogni sogno andrebbe tutelato e rispettato, non ci sono desideri di Serie A o di Serie C. Proprio per questo motivo diventa imbarazzante commentare quanto sta accadendo a Firenze, 100 milioni abbondanti (molto abbondanti) messi sul mercato con risultati sconfortanti".

"A Firenze hanno sbagliato l’allenatore e il centravanti in un colpo solo, hai detto poco… E contano 4 punti su 24, una roba che, in rapporto a quanto speso, dovrebbe portare qualcuno a fare una riflessione completa di totale tutela della dignità che chiunque di noi dovrebbe avere".