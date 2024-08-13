Pedullà conferma: "La Fiorentina vuole chiudere entro domani per Gudmundsson"

Alfredo Pedullà conferma quanto già anticipato, nelle prossime 24 ore la società viola vuole annunciare l'islandese. Ultimatum al Genoa

Albert Gudmundsson alla Fiorentina: domani è il giorno decisivo, i viola non vogliono andare oltre e chiudere con il Genoa. Nel frattempo i rossoblu sono andati molto avanti per Fabio Silva del Wolverhsnpton, come anticipato giorni fa. Chiudendo Gudmundsson, i viola libererebbero Nico Gonzalez per la Juve. Per i bianconeri gli esterni offensivi da consegnare a Thiago Motta sono due: Nico e Conceicao. Lavori in corso, ore caldissime…

Lo riporta alfredopedulla.com

Di Marzio: “Il Genoa chiude domani per il sostituto di Gudmundsson, giovedì l’islandese può essere viola”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-il-genoa-chiude-domani-per-il-sostituto-di-gudmundsson-giovedi-lislandese-puo-essere-viola/264075/