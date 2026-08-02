Pedullà conferma: "João Mário a un passo dalla Fiorentina, ultimi dettagli quasi due settimane dopo"

L'esterno portoghese è sempre più vicino al trasferimento in viola. L'operazione procede indipendentemente dal futuro di Dodô, che resta comunque sul mercato.

L'esterno portoghese è sempre più vicino al trasferimento in viola. L'operazione procede indipendentemente dal futuro di Dodô, che resta comunque sul mercato.

Dopo giorni di apparente stallo, la trattativa tra Fiorentina e Juventus per João Mário è tornata a decollare. A confermarlo è Alfredo Pedullà, che parla di ultimi dettagli da sistemare per arrivare alla fumata bianca, a quasi due settimane dalle prime indiscrezioni sull'interesse concreto del club viola.

Quando la notizia emerse per la prima volta, sembrava che l'arrivo del portoghese fosse strettamente legato alla cessione di Dodô. Lo scenario, però, è cambiato. La Fiorentina ha infatti deciso di portare avanti l'operazione a prescindere dalla partenza del brasiliano, segnale della volontà di consegnare quanto prima il nuovo rinforzo a Fabio Grosso.

Questo non significa che Dodô sia destinato a rimanere. Al contrario, il numero 2 viola continua a essere considerato in uscita e, con l'imminente arrivo di João Mário, la corsia destra sarebbe ancora più affollata. Una situazione che rende sempre più probabile una cessione nelle ultime settimane di mercato.