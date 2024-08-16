Pedullà chiarisce: "Lindelof nome da escludere, non ci sono margini di trattativa"

Victor Lindelof è stato inserito nella lista della Fiorentina, un nome (l’ennesimo in libertà e senza riscontri: la lista della fantasia è già a quota 30) che possiamo scartare. Non discutiamo che il...

A cura di Redazione Labaroviola 17 agosto 2024 01:08

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