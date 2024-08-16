Pedullà chiarisce: "Lindelof nome da escludere, non ci sono margini di trattativa"
Victor Lindelof è stato inserito nella lista della Fiorentina, un nome (l’ennesimo in libertà e senza riscontri: la lista della fantasia è già a quota 30) che possiamo scartare. Non discutiamo che il...
Victor Lindelof è stato inserito nella lista della Fiorentina, un nome (l’ennesimo in libertà e senza riscontri: la lista della fantasia è già a quota 30) che possiamo scartare. Non discutiamo che il difensore trentenne svedese del Manchester United possa essere stato proposto a diversi club, ma da subito si è capito che non ci sono margini di manovra con i viola. La Fiorentina potrebbe prendere un altro difensore, ma possiamo soltanto dire che non sarà Lindelof.
Lo riporta alfredopedulla.com
Di Marzio: “Nico bloccato da Commisso, il presidente non ha ancora dato il via libera”
https://www.labaroviola.com/di-marzio-nico-bloccato-da-commisso-il-presidente-non-ha-ancora-dato-il-via-libera/264393/