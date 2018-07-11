Pedullà calma i tifosi: "Il mercato della Fiorentina non è in ritardo. Pasalic..."

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno Toscana: "Pasalic? Sarà ceduto dopo aver piazzato Sarri e Jorginho al Chelsea. Se non parte Dragowski non arriva un altro portiere, niente fretta. Quando manca...

A cura di Redazione Labaroviola 11 luglio 2018 14:57

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