Pedullà calma i tifosi: "Il mercato della Fiorentina non è in ritardo. Pasalic..."
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno Toscana: "Pasalic? Sarà ceduto dopo aver piazzato Sarri e Jorginho al Chelsea. Se non parte Dragowski non arriva un altro portiere, niente fretta. Quando manca...
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2018 14:57
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno Toscana: "Pasalic? Sarà ceduto dopo aver piazzato Sarri e Jorginho al Chelsea. Se non parte Dragowski non arriva un altro portiere, niente fretta. Quando mancano tre pedine nell'undici titolare non sei in ritardo".